Глава ЦИК рассказал, как намерен повышать явку на выборах в Кыргызстане

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассказал о том, как намерен повышать явку на выборах в Кыргызстане.

По его словам, одним из способов является открытие новых избирательных участков.

«Сейчас у нас за границей имеется всего лишь 59 участков. Мы хотим увеличить их количество. Внутри страны тоже намерены открыть дополнительные участки в аэропортах, на крупных рынках страны. Кроме того, хотим организовать участок в войсковой бригаде в Кой-Таше, где дислоцировано 600 солдат. На практике мы знаем, что на выборах их приводят скопом и они в процессе голосования создают очереди. А если откроем участок на территории части, то решим вопрос очередей», — отметил Тынчтык Шайназаров.

На вопрос депутата Гули Кожомкуловой о том, насколько целесообразно проводить выборы в будние дни и объявлять их выходными, глава ЦИК отметил, что это международная практика и она оправдывает себя.

Однако нардеп считает, что увеличением количества избирательных участков нельзя увеличить гражданскую позицию граждан.

«Думаю, что тут надо смотреть шире. В последние годы явка на выборах упала, люди не проявляют гражданскую позицию. А потом критикуют тех, кто прошел на выборах. Надо сделать так, чтобы люди начали чувствовать свою ответственность. В этих целях надо усилить пропаганду среди населения. Я считаю, что проведение выборов в будни не даст эффекта, а просто даст людям лишний выходной, повод побыть дома и заняться своими делами», — добавила она.

Гуля Кожомкулова также отметила, что не понимает, почему муссируются слухи о досрочных выборах в Жогорку Кенеш, если конституционный срок работы депутатов заканчивается в ноябре 2026 года.

На что глава ЦИК отметил:

«Только Жогорку Кенеш может принять решение о досрочных выборах. На сегодня ЦИК привел в соответствие с новым конституционным законом о выборах 90 процентов нормативно-правовых актов. Мы должны быть готовы к выборам, когда бы они не проводились. И сейчас работа продолжается», — добавил Тынчтык Шайназаров.

Депутат удивилась, что ЦИК за короткий период ЦИК успел адаптировать материалы к новым выборам. На что глава ЦИК отметил, что старается работать оперативно.