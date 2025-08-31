13:59
Власть

Очередная сессия Жогорку Кенеша начнется 1 сентября

1 сентября состоится открытие V сессии VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Там напомнили, что в соответствии со статьей 83 Конституции и статьей 32 регламента Жогорку Кенеша, сессии парламента проводятся в форме заседаний, начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года.

Отметим, 3 сентября 2025 года в Жогорку Кенеше состоится заседание. В проекте повестки дня, опубликованном на сайте парламента, значатся три вопроса. 
