Садыр Жапаров: Город Ош обновляется, прямо ух!

Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в ходе рабочей поездки в Ошскую область вместе с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и мэром южной столицы Ош Женишем Токторбаевым ознакомился со строительством дорог в городе. Об этом пишет на свой странице в Facebook глава пресс-службы президента Аскат Алагозов.

По его данным, в 2025 году в Ошe планируется строительство 33 улиц.

«За счет республиканского бюджета проведен капитальный ремонт 11 основных улиц протяженностью почти 22 километра. За счет местного бюджета капитальный ремонт осуществляется еще на 22 улицах города. В целом около 90 процентов дорог заасфальтировано и ко Дню независимости будет введено в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном Алагозовым, Садыр Жапаров проехался по улицам Оша. За рулем автомобиля Камчыбек Ташиев, их сопровождал градоначальник южной столицы. «Город Ош обновляется, прямо ух!» — сказал президент, выслушав информацию об обновлениях, происходящих в южной столице.
