«Салам, аскер!» — Михаил Мишустин поприветствовал почетный караул в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате прошла церемония официальной встречи российской делегации во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава делегации РФ поприветствовал почетный караул на кыргызском языке. После торжественного приветствия состоялись переговоры глав правительств Кыргызстана и России Адылбека Касымалиева и Михаила Мишустина.

Глава кабмина Кыргызстана отметил, что с нетерпением ожидает визита Владимира Путина в ноябре для участия в саммите ОДКБ. Он подчеркнул, что страны связывают вековые узы дружбы, культурно-гуманитарные связи и добрососедские отношения, которыми Кыргызстан дорожит и стремится к их постоянному укреплению.

По словам Адылбека Касымалиева, председательство Кыргызстана в ОДКБ и предстоящее в следующем году председательство в ШОС открывают дополнительные возможности для укрепления сотрудничества с Россией. Также с каждым годом между городами и регионами двух стран налаживаются новые побратимские связи, регулярно ведется обмен визитами глав регионов.

Глава правительства отметил рост товарооборота, который в прошлом году составил $3,9 миллиарда, и выразил уверенность, что стороны приближаются к отметке в $5 миллиардов. Россия традиционно является крупнейшим инвестором, а ее деловые круги стабильно увеличивают вклад в экономику Кыргызстана. В этом году при поддержке российской стороны планируется открытие Кыргызского дома науки и культуры в Москве.
