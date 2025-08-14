Президент подписал Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике»

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике», сообщили в пресс-службе главы государства.
Закон направлен на регулирование правоотношений, возникающих при осуществлении национальными и иностранными инвесторами прямых инвестиций на территории страны. Документ устанавливает принципы инвестиционной политики государства, гарантии защиты прав инвесторов, а также механизмы взаимодействия участников инвестиционной деятельности.
Принятие закона реализует положения Указа президента «О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года».
Среди ключевых ориентиров программы:
- обеспечение ежегодного темпа реального экономического роста в среднем на уровне 5 процентов;
- достижение ВВП на душу населения не менее $1,5 тысячи;
- снижение уровня безработицы до 5 процентов;
- обеспечение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13 процентов к ВВП.