Мэр Бишкека отчитал УМС: Работайте на город, а не ждите указаний сверху

Фото мэрии Бишкека. Мэр Бишкека отчитал УМС: «Работайте на город, а не ждите указаний!»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев выступил с жестким обращением к обновленному составу Управления муниципальной собственности, сообщает пресс-служба мэрии.

Он напомнил, что ранее во времена функционирования Департамента управления муниципальным имуществом руководство города трижды встречалось с коллективом ведомства и призывало устранить проблемы, в том числе отсутствие взаимодействия с жителями столицы.

«Мы не раз просили решить проблемные вопросы. Предупреждали, что в противном случае департамент будет расформирован. К сожалению, задачи исполнялись с нарушениями и после истечения сроков», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

Он указал, что даже поручения, данные лично мэром, выполнялись несвоевременно, и задался вопросом: «Если так реализуются задачи от руководства, то что происходит с обращениями обычных граждан?»

По словам градоначальника, УМС было реорганизовано, чтобы новое подразделение работало оперативно и самостоятельно, «не дожидаясь указаний сверху», и при этом строго соблюдало законодательство Кыргызстана и внутренние регламенты.

«Сегодня у вас новый руководитель. Мы не позволим деятельности, дискредитирующей управление. Усиливается требование, контроль и ответственность!» — заявил мэр.

Начальнику УМС Талгату Бекбоеву поручено назначить сотрудникам испытательный срок. В случае выявления нарушений возможны строгие дисциплинарные меры, включая увольнение.



Напомним, 16 июля ГКНБ задержал начальника 4-го управления мэрии Бишкека Бакыта Шеримбекова (прежнее название — Департамент управления муниципальным имуществом — ДУМИ). По данным следствия, в бытность главой айыльного аймака Пригородное он организовал коррупционную схему по выводу бюджетных средств и получению откатов при тендерных закупках, включая фиктивные, с участием подставных компаний.