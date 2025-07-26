16:36
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Дональд Трамп заявил, что Европы не будет, если она продолжит впускать мигрантов

Дональд Трамп заявил, что Европы не будет, если она продолжит впускать мигрантов.

«Что касается иммиграции, вам лучше взяться за дело. Европы больше не будет. Вы должны остановить ужасное вторжение, которое происходит в Европе и во многих странах Европы», — сказал президент США.

Он также сказал, что «некоторые» главы государств не позволили этому случиться, и они не получают «должного» признания.

«Я мог бы назвать их прямо сейчас, но я поставлю других в неловкое положение. Эта иммиграция убивает Европу», — добавил Дональд Трамп.

Он также высказался о торговом соглашении между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

«Мы очень усердно работаем с Европой, ЕС. Я бы сказал, что у нас шансы 50 на 50. Может быть, даже меньше, но все равно 50 на 50 заключить сделку с Евросоюзом», — сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и Европейского союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337606/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах
Ну за меня! Дональд Трамп поздравил американцев с полугодием своего правления
Трамп подал иск о клевете против Мердока из-за публикации в Wall Street Journal
Запреты, запреты. Что содержится в 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ
Дональд Трамп заявил, что отошлет системы противоракетной обороны Украине
Не бойтесь начинать с нуля. Жанболот Абдылдаев о жизни и работе в Венгрии
Права человека обсудили МИД Кыргызстана и Европейская служба внешних действий
Дональд Трамп анонсировал свое важное заявление о России
Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву», если он нападет на Украину
Трамп недоволен действиями Путина и хочет устроить России «маленький сюрприз»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане упростят регистрацию мобильных телефонов и&nbsp;сменят оператора В Кыргызстане упростят регистрацию мобильных телефонов и сменят оператора
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и&nbsp;поручил построить детский сад Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строителей и&nbsp;депутатов Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строителей и депутатов
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
26 июля, суббота
16:35
Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибек Жолу Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибе...
16:15
Дональд Трамп заявил, что Европы не будет, если она продолжит впускать мигрантов
15:58
Жители Новопавловки жалуются на ужасные условия после присоединения к Бишкеку
15:32
Поезд Балыкчи — Бишкек неизвестные опять закидали камнями
15:24
В Бишкеке на ремонт закрывается пересечение улиц Льва Толстого и Логвиненко