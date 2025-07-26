Дональд Трамп заявил, что Европы не будет, если она продолжит впускать мигрантов.

«Что касается иммиграции, вам лучше взяться за дело. Европы больше не будет. Вы должны остановить ужасное вторжение, которое происходит в Европе и во многих странах Европы», — сказал президент США.

Он также сказал, что «некоторые» главы государств не позволили этому случиться, и они не получают «должного» признания.

«Я мог бы назвать их прямо сейчас, но я поставлю других в неловкое положение. Эта иммиграция убивает Европу», — добавил Дональд Трамп.

Он также высказался о торговом соглашении между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

«Мы очень усердно работаем с Европой, ЕС. Я бы сказал, что у нас шансы 50 на 50. Может быть, даже меньше, но все равно 50 на 50 заключить сделку с Евросоюзом», — сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и Европейского союза.