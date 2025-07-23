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Власть

Директором культурного центра ШОС сможет быть только гражданин Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о создании Государственного учреждения «Культурно-интеграционный центр Шанхайской организации сотрудничества». Об этом говорится в подписанном 17 июля 2025 года документе за подписью председателя кабмина Адылбека Касымалиева.

Теперь, согласно обновленному положению, директором учреждения может быть только гражданин Кыргызской Республики, не имеющий гражданства другого государства.

Сейчас эту должность занимает Нурсултан Аденов.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337157/
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