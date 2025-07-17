О необходимости сотрудничества в борьбе с терроризмом заявил глава МИД КР

Глава внешнеполического ведомства Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в городе Тяньцзинь, Китай.

Участники обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств ШОС, которое пройдет 1 сентября в Тяньцзине. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки ШОС в сфере безопасности и устойчивого развития.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул необходимость продолжения активного сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также с новыми нетрадиционными и гибридными вызовами и угрозами безопасности. Он выступил за усиление потенциала Региональной антитеррористической структуры и отметил актуальность создания Центра ШОС по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке.