19:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Чемпиону мира по паратриатлону Жалалдину Абдувалиеву вручили 500 тысяч сомов

Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с паралимпийцем Жалалдином Абдувалиевым, завоевавшим титул чемпиона мира по паратриатлону в категории PTVI (атлеты с нарушением зрения) на турнире в Испании 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во встрече также приняли участие главный тренер национальной сборной по паратриатлону Андрей Ханадеев, гайд-сопровождающий Жалалдина Абдувалиева Николай Ведмедь, директор Государственного агентства по делам физической культуры и спорта Айбек Абдымомунов и паралимпийка Гульназ Жузбаева.

Эдиль Байсалов от имени председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева вручил сертификат на 500 тысяч сомов Жалалдину Абдувалиеву, а тренерам по 200 тысяч сомов.

Зампред кабмина выразил благодарность спортсмену за силу духа, преданность спорту и вдохновение, которое он дарит всему обществу, а также за достойное представление страны на международной арене.

Чемпион мира по паратриатлону Жалалдин Абдувалиев в свою очередь выразил признательность за оказываемое государством внимание развитию параспорта. Он отметил, что поддержка руководства республики для него большая мотивация продолжать усердно тренироваться, добиваться новых спортивных высот и с гордостью представлять Кыргызстан на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336318/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Паралимпиада-2024. Кыргызстанка заняла 11-е место в триатлоне
Незрячие девушки из Кыргызстана завоевали медали Кубка мира по паратриатлону
Спортсмен из Кыргызстана примет участие в Азиатских параиграх 2022 года
Кыргызстанец Нурбек Тойчубаев выиграл «серебро» на чемпионате мира по паратриатлону
Нурбек Тойчубаев занял третье место на чемпионате мира по паратриатлону
Популярные новости
Омбудсмен России предлагает кыргызстанцам обращаться напрямую, если выдворяют Омбудсмен России предлагает кыргызстанцам обращаться напрямую, если выдворяют
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;обновленным проспектом Чингиза Айтматова в&nbsp;Бишкеке Садыр Жапаров ознакомился с обновленным проспектом Чингиза Айтматова в Бишкеке
Тотальный контроль за&nbsp;трудовыми мигрантами намерены установить в&nbsp;Москве Тотальный контроль за трудовыми мигрантами намерены установить в Москве
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
15 июля, вторник
19:40
Уличное освещение провели в бишкекском жилмассиве «Кок-Жар» Уличное освещение провели в бишкекском жилмассиве «Кок-...
19:23
Чемпиону мира по паратриатлону Жалалдину Абдувалиеву вручили 500 тысяч сомов
19:01
Рейд по очистке озера от сетей и мусора стартовал на Иссык-Куле
18:30
16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:00
Наркоборцы Кыргызстана показали журналистам свою работу изнутри