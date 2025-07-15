Чемпиону мира по паратриатлону Жалалдину Абдувалиеву вручили 500 тысяч сомов

Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с паралимпийцем Жалалдином Абдувалиевым, завоевавшим титул чемпиона мира по паратриатлону в категории PTVI (атлеты с нарушением зрения) на турнире в Испании 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во встрече также приняли участие главный тренер национальной сборной по паратриатлону Андрей Ханадеев, гайд-сопровождающий Жалалдина Абдувалиева Николай Ведмедь, директор Государственного агентства по делам физической культуры и спорта Айбек Абдымомунов и паралимпийка Гульназ Жузбаева.

Эдиль Байсалов от имени председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева вручил сертификат на 500 тысяч сомов Жалалдину Абдувалиеву, а тренерам по 200 тысяч сомов.

Зампред кабмина выразил благодарность спортсмену за силу духа, преданность спорту и вдохновение, которое он дарит всему обществу, а также за достойное представление страны на международной арене.

Чемпион мира по паратриатлону Жалалдин Абдувалиев в свою очередь выразил признательность за оказываемое государством внимание развитию параспорта. Он отметил, что поддержка руководства республики для него большая мотивация продолжать усердно тренироваться, добиваться новых спортивных высот и с гордостью представлять Кыргызстан на международной арене.