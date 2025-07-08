США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам» из перечня террористических организаций

США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам» из перечня иностранных террористических организаций, сообщает AFP.

Фото Reuters (архив). США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам» из перечня иностранных террористических организаций

По словам главы Госдепартамента Марко Рубио, это решение было принято по согласованию с генеральным прокурором США Пэм Бонди и американским министром финансов Скотом Бессентом.

«После консультации с генеральным прокурором и министром финансов я аннулирую признание «Хайат Тахрир аш-Шам» (и других ее наименований) иностранной террористической организацией», — говорится в заявлении Марко Рубио.

Решение будет опубликовано в Федеральном реестре. Отмена вступает в силу с момента публикации.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, участвовавшая в гражданской войне в Сирии на стороне сирийской оппозиции.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.