13:02
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам» из перечня террористических организаций

США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам» из перечня иностранных террористических организаций, сообщает AFP.

Reuters (архив)
Фото Reuters (архив). США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам» из перечня иностранных террористических организаций

По словам главы Госдепартамента Марко Рубио, это решение было принято по согласованию с генеральным прокурором США Пэм Бонди и американским министром финансов Скотом Бессентом.

«После консультации с генеральным прокурором и министром финансов я аннулирую признание «Хайат Тахрир аш-Шам» (и других ее наименований) иностранной террористической организацией», — говорится в заявлении Марко Рубио.

Решение будет опубликовано в Федеральном реестре. Отмена вступает в силу с момента публикации.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, участвовавшая в гражданской войне в Сирии на стороне сирийской оппозиции.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335479/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп подписал указ об отмене cанкций против Сирии
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
Европейский союз снимает все экономические санкции с Сирии
Впервые за последние 25 лет президент США встретился с главой Сирии
Дональд Трамп объявил, что отменит санкции против Сирии
Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах
США закрывают три из восьми своих военных баз в Сирии
В новое правительство Сирии вошла одна женщина — давняя противница Башара Асада
Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России выдать Башара Асада
Верховный комиссар ООН призвал прекратить убийства мирных жителей в Сирии
Популярные новости
Разжигает огонь между двумя странами. Президент о&nbsp;деле Канышай Мамыркуловой Разжигает огонь между двумя странами. Президент о деле Канышай Мамыркуловой
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги
Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Бизнес
Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в&nbsp;Кыргызстане Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане
MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей
MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и&nbsp;Падыша-Ата MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и Падыша-Ата
18&nbsp;счастливчиков уже пакуют чемоданы в&nbsp;Турцию 18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
8 июля, вторник
12:59
Руку и ногу оторвало от удара. Милиция сообщила подробности ДТП со скутером Руку и ногу оторвало от удара. Милиция сообщила подробн...
12:49
В Кыргызстане создано ОАО «Тундук» с уставным капиталом 500 миллионов сомов
12:35
В Чолпон-Ате проходит сельскохозяйственная ярмарка «Иссык-Куль — 2025»
12:35
Кабмин начал путь к углеродной нейтральности: утвержден первый этап стратегии
12:26
В городе Шопокове назначили нового мэра, бывший отправлен в СИЗО