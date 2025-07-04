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Власть

Мэр Балыкчи рассказал о хищениях при строительстве библиотеки

Мэр Балыкчи Султан Кермалиев в прямом эфире рассказал о финансовых нарушениях при строительстве библиотеки в городе.

По его словам, подрядной компании передали полную сумму проекта — 90 миллионов сомов — еще до завершения объекта.

«Там просто библиотека, грубо говоря, ангар, площадью 20 на 40 метров. Там и перегородок особо нет. Построили, полы застелили и все. Самое дорогое там — окна. Но и то там есть нарушения. Здания общественного пользования должны оснащаться закаленным стеклом, а там простое. Кричал и добился, чтобы мне показали смету. По документам кубатура утеплителя — 10 сантиметров. По факту 5 сантиметров. Сейчас привожу мелкие нарушения, но там видно хищение», — рассказал Султан Кермалиев.

Он добавил, что бывший мэр не пошел бы на незаконные действия один.

«Естественно, есть серый кардинал. Кто именно, я выяснить не смог. Потому что звонило очень много людей. А мне еще работать, и жить хочу. Понятно, что есть сговор между подрядчиком и заказчиком», — отметил глава города.

Султан Кермалиев назначен мэром Балыкчи Иссык-Кульской области 1 июля. Он является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали широкий резонанс в обществе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335194/
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