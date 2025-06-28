Прорыв озера. В Нижне-Серафимовский дом-интернат вернулись его подопечные

Ситуация после прорыва озера Такыр-Тор стабилизирована — подопечные Нижне-Серафимовского дома-интерната возвращены в учреждение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной прорывом озера, накануне эвакуировали всех постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов. Их временно разместили в здании местной школы, где обеспечили питание и медицинскую помощь.

Министр труда Равшанбек Сабиров также прибыл на место происшествия.

К 22.00 уровень воды значительно снизился, в связи с чем решили вернуть эвакуированных в интернат.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало 27 июня. В эпицентр ЧС вылетели глава кабмина и министр чрезвычайных ситуаций.