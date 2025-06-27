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Власть

Кыргызстан временно запретил вывоз макулатуры за пределы ЕАЭС

Кабинет министров Кыргызской Республики ввел временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ограничение будет действовать в течение шести месяцев. Об этом говорится в постановлении, подписанном председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым.

Запрет вступает в силу через три дня после опубликования документа. Он не распространяется на транзит и гуманитарную помощь, оказываемую правительством.

Целью решения является предотвращение дефицита сырья на внутреннем рынке, стимулирование переработки и увеличение экспорта готовой продукции. Под ограничение попадают товары, классифицируемые по коду 4707 ТН ВЭД ЕАЭС.

Напомним, эта инициатива кабмина в мае поступила на общественное обсуждение. В 2021 году в Кыргызстане уже вводили запрет на экспорт макулатуры и бумажных отходов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/334518/
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