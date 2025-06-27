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Власть

Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом

Белый дом намерен предложить Ирану снятие санкций и инвестиции на $30 миллиардов в обмен на отказ от ядерной программы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что в администрации Дональда Трампа рассматривают несколько предложений, но все они предварительные. Они могут быть реализованы лишь в случае одного, не подлежащего обсуждению, пункта — это нулевое обогащение иранского урана.

Среди обсуждаемых условий, о которых ранее не сообщалось, есть предполагаемые инвестиции в размере до $30 миллиардов в новую иранскую ядерную программу без обогащения, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

Один из чиновников уточнил, что деньги не будут поступать из США, все оплатят арабские партнеры (вероятно, речь о Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии).

«Соединенные Штаты готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — заявил CNN представитель администрации американского президента.

Согласно проекту, полученному CNN, другие стимулы включают потенциальное снятие ряда санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к $6 миллиардам, которые в настоящее время находятся на счетах в иностранных банках и которыми Иран не может свободно пользоваться.

Ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США прямо сейчас находятся на пути дипломатии с Ираном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал не принимать всерьез слова Америки о предстоящих переговорах с Тегераном. По его словам, никаких договоренностей с Вашингтоном по этому поводу нет.

«Мы пока не решили, будем мы участвовать в новых переговорах с США или нет, этот вопрос пока рассматривается... Пока никакого плана для начала переговорного процесса не составлено», — сказал Аббас Аракчи.

Напомним, израильско-иранская война продлилась 12 дней. Стороны обменивались ракетными ударами. Целью ЦАХАЛ были ядерные объекты в Иране. 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о перемирии. Обе страны заявили о победе в этом противостоянии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334370/
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