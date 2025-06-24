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Власть

Глава ГКНБ потребовал ускорить строительство первого стадиона в Баткене

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ознакомился с ходом строительства крупного стадиона в городе Баткене, рассчитанного на 10 тысяч зрителей. Объект возводится в рамках масштабной программы развития области, на которую из республиканского бюджета выделено 10 миллиардов сомов, из них 1 миллиард направлен на спортивную арену.

Вместе с полпредом президента в Баткенской области Айбеком Шаменовым и представителями подрядных организаций Камчыбек Ташиев провел выездное совещание и поручил ускорить темпы строительства. Он отметил, что работы продвигаются слишком медленно, и потребовал на месте устранить отставание от графика.

Стадион строится на участке площадью 10 гектаров. Помимо главной арены, здесь будут расположены три тренировочных поля, четыре мини-футбольные площадки с раздевалками, общежитие на 100 мест для спортсменов и парковка на 200 автомобилей. Основное поле и одна из площадок будут оснащены освещением для проведения вечерних матчей.

Проект реализуется в рамках Указа президента КР «О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы». По завершении строительства объект сможет принимать мероприятия как областного, так и республиканского масштаба. Это первый спортивный комплекс такого уровня в истории независимого Кыргызстана, строящийся в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333881/
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