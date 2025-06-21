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Власть

Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК

Законопроект «О внесении изменений в Закон «Об образовании», инициированный депутатом Миргул Темирбаевой, зарегистрирован в Жогорку Кенеше.

Напомним, нардеп предлагает внедрить трехъязычную систему образования в государственных, муниципальных, средних и высших учебных заведениях республики.

Согласно ее поправкам, предусматривается:

  • в государственных и муниципальных средних школах преподавание в системе общего начального образования на государственном языке;
  • в системе общего основного и среднего образования — на трех языках (кыргызском, русском и английском).

Порядок внедрения трехъязычной системы будет определен кабинетом министров.

Напомним, в 2024 году спикер парламента уже предлагал перевести начальную школу полностью на госязык.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333632/
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