Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК

Законопроект «О внесении изменений в Закон «Об образовании», инициированный депутатом Миргул Темирбаевой, зарегистрирован в Жогорку Кенеше.
Напомним, нардеп предлагает внедрить трехъязычную систему образования в государственных, муниципальных, средних и высших учебных заведениях республики.
Согласно ее поправкам, предусматривается:
- в государственных и муниципальных средних школах преподавание в системе общего начального образования на государственном языке;
- в системе общего основного и среднего образования — на трех языках (кыргызском, русском и английском).
Порядок внедрения трехъязычной системы будет определен кабинетом министров.
Напомним, в 2024 году спикер парламента уже предлагал перевести начальную школу полностью на госязык.