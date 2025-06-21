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Власть

Оснований для преференций детям из Кыргызстана в школах РФ нет — депутат Госдумы

Теоретически всегда можно кому-то оказывать предпочтение, но в вопросе поступления в школы детей мигрантов из Кыргызстана оснований для преференций нет. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя просьбу об особом отношении при тестировании на знание русского языка.

Он напомнил: согласно принятому в России закону, при поступлении в школу гражданин любого иностранного государства должен доказать, что владеет русским языком в той мере, в какой это необходимо для изучения школьных предметов.

«В противном случае он и сам не сможет учиться, и будет мешать обучению своих одноклассников. Это, к сожалению, уже неоднократно проверено, причем не только в Российской Федерации, поэтому и принят этот закон, и, насколько мне известно, сейчас несколько российских организаций занимаются созданием системы предварительного обучения русскому языку, повторяю, в той мере, в какой это совершенно необходимо для самого процесса обучения», — сказал Анатолий Вассерман.

По его словам, «если в КР русский язык имеет официальный статус, то, наверное, местные граждане владеют им в достаточной мере для обучения в школах и у них проблем при поступлении в школы не будет».

«Если же кто-то там не пользуется предусмотренными государством возможностями, ну так сам виноват», — заключил член комитета Госдумы.

Напомним, ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Кубанычбек Боконтаев попросил о преференциальном подходе к детям трудовых мигрантов из Кыргызстана при тестировании на знание русского языка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333608/
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