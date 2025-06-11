Новый депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков принес присягу

На заседании Жогорку Кенеша принес присягу новый депутат Табылды Муратбеков от парламентской фракции «Ыйман Нуру».

Ему 30 лет. Родился в Тюпском районе Иссык-Кульской области. В 2016-м окончил факультет международных отношений КНУ имени Жусупа Баласагына.

В 2016-2017 годах обучался в Синьцзянском педагогическом университете в Китае. В 2014-м участвовал в программе Work and Travel USA и получил опыт работы в США. В 2020-2021 годах был помощником полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

Фото из эфира ЖК. Табылды Муратбеков

Табылды Муратбеков занял место бывшего депутата Султанбая Айжигитова.

Напомним, 28 марта 2025 года ЦИК отменила регистрацию Султанбая Айжигитова в качестве депутата ЖК. Решение последовало после того, как он выступил против некоторых пунктов Договора о кыргызско-таджикской границе, не согласовав свою позицию с фракцией «Ыйман Нуру», из состава которой его практически сразу исключили. Кроме того, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что у Султанбая Айжигитова есть скрытая судимость, что стало основанием для отзыва его мандата.