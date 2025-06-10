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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Вице-спикер считает, что семейное насилие можно остановить штрафами

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев считает, что семейное насилие можно остановить штрафами, а не арестом. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По словам Нурбека Сыдыгалиева, в случае заключения под стражу домашних тиранов нужно будет содержать.

«Будут расходы. Поэтому думаю, что нужно привлекать к общественным работам на пять дней и наложить административный штраф, иначе насильник не исправится. Например, раньше мы оставляли машину где попало. Как ввели штрафы до 3 тысяч сомов, уже все начали парковать авто на стоянках и идти пешком до нужного места», — сказал он.

Первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу ответил, что в таком случае штраф придется выплачивать супруге, а это ударит по семейному бюджету.

Народные избранники обсуждают проект закона Минюста о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия». Документом предлагается продлить срок ареста подозреваемых в семейном насилии с 7 до 14 суток. Также предусмотрено внедрение механизмов контроля за подозреваемыми через технические средства — электронный браслет и мобильное приложение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332147/
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