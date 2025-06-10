09:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Новые правила въезда в РФ. Будут ли зеркальные меры, ответили в МИД Казахстана

Новые правила въезда в Россию для иностранцев прокомментировали в МИД Казахстана, отвечая на вопрос журналистов о возможных зеркальных мерах.

МИД Казахстана
Фото МИД Казахстана

«Мы изучаем данный вопрос очень внимательно», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства РК Айбек Смадияров.

По его словам, «это требует консультации с нашими государственными органами».

«Гражданам Казахстана, направляющимся в РФ, следует заранее ознакомиться с новыми требованиями по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало», — сказал Айбек Смадияров.

Он также подчеркнул, что никакого визового режима между РК и Россией не существует, попросив журналистов не будоражить население заголовками, вводящими в заблуждение.

«Некоторые СМИ неверно трактуют миграционные требования, вводимые РФ, называя их «визовым режимом», хотя у Казахстана и России сохраняется безвизовый режим. Это всего лишь стандартные меры по пересечению границы, подобные тем, которые применяются в Южной Корее или у нас, когда снимается биометрия», — пояснил официальный представитель МИД.

Напомним, с 30 июня 2025 года иностранцы, въезжающие в РФ в рамках безвизового режима, должны будут заранее зарегистрироваться в приложении «Госуслуги RuID» и получить цифровой код для прохождения пограничного контроля.

В ноябре 2024-го правительство России приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее иностранцев и лиц без гражданства».

Краткая инструкция для намеревающихся отправиться в РФ на десяти разных языках содержится на портале «Госуслуги».

Иностранцы должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги RuID» и создать «личный кабинет», загрузить в него фотографию и персональные данные.

Не позднее 72 часов до планируемого въезда нужно будет заполнить заявление о въезде и предполагаемых сроках пребывания в РФ.

Полученный QR-код нужно будет предъявить на пограничном контроле. При въезде в Россию в экстренных случаях, таких как болезнь или смерть родственника, заявление можно заполнить за четыре часа до въезда в страну.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332070/
просмотров: 635
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане появится полноценная система территориальной обороны
В Казахстане запустили криптокарты для безналичных транзакций
Кыргызстанским мигрантам в Москве помогли вернуть более 15 миллионов рублей
В новом учебном году Кыргызстан получит книги из России
Казахстан застраховал экспортные контракты в Кыргызстан на $4,3 миллиона
Пункт пропуска «Сырдарья» на границе с Казахстаном откроют для людей и авто
В МВД России разъяснили дипломатам стран СНГ новые правила въезда в РФ
В Казахстане вводят уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку
В Казахстане предлагают отмечать шесть новых профессиональных праздников
Об увеличении угроз в Центральной Азии заявил глава Минобороны России
Популярные новости
Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон
Атака дронов на&nbsp;авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России&nbsp;&mdash; Трамп Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Новые нарративы Алмазбека Атамбаева Новые нарративы Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
10 июня, вторник
09:15
Кабмин учредил новую госкомпанию для работы с отходами — «Эко Оператор» Кабмин учредил новую госкомпанию для работы с отходами ...
09:05
Рисовую плантацию площадью 120 гектаров ГКНБ вернул Минсельхозу
08:48
Земельная амнистия в Кыргызстане: легализовано 10,3 тысячи гектаров земли
08:29
Новые правила въезда в РФ. Будут ли зеркальные меры, ответили в МИД Казахстана
08:11
Арест правозащитницы Риты Карасартовой продлен до 12 июля: решение суда
9 июня, понедельник
23:38
Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца
23:07
Беспорядки в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии подает в суд на Трампа
22:48
В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на гражданина Кыргызстана
22:23
Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль