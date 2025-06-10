Новые правила въезда в РФ. Будут ли зеркальные меры, ответили в МИД Казахстана

Новые правила въезда в Россию для иностранцев прокомментировали в МИД Казахстана, отвечая на вопрос журналистов о возможных зеркальных мерах.

Фото МИД Казахстана

«Мы изучаем данный вопрос очень внимательно», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства РК Айбек Смадияров.

По его словам, «это требует консультации с нашими государственными органами».

«Гражданам Казахстана, направляющимся в РФ, следует заранее ознакомиться с новыми требованиями по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало», — сказал Айбек Смадияров.

Он также подчеркнул, что никакого визового режима между РК и Россией не существует, попросив журналистов не будоражить население заголовками, вводящими в заблуждение.

«Некоторые СМИ неверно трактуют миграционные требования, вводимые РФ, называя их «визовым режимом», хотя у Казахстана и России сохраняется безвизовый режим. Это всего лишь стандартные меры по пересечению границы, подобные тем, которые применяются в Южной Корее или у нас, когда снимается биометрия», — пояснил официальный представитель МИД.

Напомним, с 30 июня 2025 года иностранцы, въезжающие в РФ в рамках безвизового режима, должны будут заранее зарегистрироваться в приложении «Госуслуги RuID» и получить цифровой код для прохождения пограничного контроля.

В ноябре 2024-го правительство России приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее иностранцев и лиц без гражданства».

Краткая инструкция для намеревающихся отправиться в РФ на десяти разных языках содержится на портале «Госуслуги».

Иностранцы должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги RuID» и создать «личный кабинет», загрузить в него фотографию и персональные данные.

Не позднее 72 часов до планируемого въезда нужно будет заполнить заявление о въезде и предполагаемых сроках пребывания в РФ.

Полученный QR-код нужно будет предъявить на пограничном контроле. При въезде в Россию в экстренных случаях, таких как болезнь или смерть родственника, заявление можно заполнить за четыре часа до въезда в страну.