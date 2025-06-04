Первоклассников не могут зачислить в школы. Депутаты требуют отчет от министра

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бакытбек Марипов попросил пригласить в парламент главу Минпросвещения Догдуркуль Кендирбаеву и мэра столицы Айбека Джунушалиева.

По словам нардепа, создаются проблемы при зачислении детей в школы.

«Куда бы родители первоклассников и второклассников ни подавали заявку, везде показывает, что мест нет. У здания Министерства просвещения собралось много родителей. Предлагаю на следующем заседании заслушать информацию министра и градоначальника по этому вопросу», — сказал он.

По последним данным, в Кыргызстане в школы зарегистрировано более 127 тысяч детей. В том числе записано 1,7 тысячи льготников. Свободными остаются более 162 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислено около 10,8 тысячи детей, во второй — 12,7 тысячи.