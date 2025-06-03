Следователь в Бишкеке оскорбил женщину, дочь которой изнасиловал отец

Следователь УВД Октябрьского района Бишкека оскорбил женщину, дочь которой была изнасилована отцом. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

Она отметила, что милиционеры зачастую обвиняют саму жертву, вместо того чтобы оказать помощь. В качестве примера она привела случай, произошедший в столице.

«Ко мне обратилась женщина. Она написала заявление по факту изнасилования дочери отцом. А следователь ей ответил, что «он совершил это, потому что ты не даешь ему», тем самым оправдав действия насильника. До каких пор женщины будут ходить и оправдываться? Почему мы вынуждены оправдывать женщину даже после ее гибели? (имеет в виду Айзирек Эралиеву, убитую мужем. — Прим. 24.kg)», — сказала депутат.

Замминистра МВД Нурбек Абдиев ответил, что по озвученному факту проведут служебное расследование. Сотрудники правоохранительных органов не имеют права так высказываться.

Он также добавил, что гражданка могла бы обратиться к руководству УВД или в прокуратуру и там обязательно приняли бы меры.