Ликвидация колоний-поселений в КР. Что станет с имуществом и работниками

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заместитель председателя ГСИН Нурлан Сарчаев ответил на вопрос о том, что будут делать с имуществом и работниками ликвидированных колоний-поселений.

По его словам, на сегодня в исправительные службы требуется 371 сотрудник. В 10 колониях-поселениях есть 105 сотрудников. Поэтому после ликвидации ГСИН сможет обеспечить их работой.

«Мы направили письмо в кабмин с предложением сократить четыре колонии-поселения из 10 в рамках оптимизации. Там 45 осужденных. Их переведем в другие учреждения. На сегодня совместно с ГАУГИ готовятся приказы и определяются члены комиссии. Они будут работать над распределением имущества четырех колоний поселений», — сказал Нурлан Сарчаев.

Он также отметил, что в шести колониях-поселениях есть предприятия. После упразднения этого вида учреждения их передадут в ГП «Келечек» при ГСИН.

На заседании депутаты в первом чтении поддержали законопроект по вопросу ликвидации колоний-поселений в Кыргызстане.