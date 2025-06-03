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Власть

Депутаты выступили против вовлечения несовершеннолетних в выборные процессы

Члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту выступили против вовлечения несовершеннолетних в предвыборную кампанию и в целом в политические процессы.

На заседании депутаты рассматривали законопроект Дастана Бекешева, который предлагает внести изменения в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Инициатор предлагает внести норму, согласно которой лицам от 16 до 18 лет с письменного согласия родителей или законных представителей разрешается осуществлять деятельность в избирательной кампании кандидата, не связанную с агитацией.

Также в законопроекте прописано, что претендент вправе использовать в агитационных материалах свои собственные фотографии и видеозаписи любого возраста и не несет ответственности за нахождение на предвыборных собраниях и встречах с избирателями лиц, не достигших 18 лет.

По мнению парламентария Дастана Джумабекова, предлагаемые нормы станут дополнительным бременем для кандидатов.

«Допустим, вы предоставили работу несовершеннолетнему в своем штабе. К этому парню могут прийти ваши оппоненты или кто-то из госструктур и спросить его мнение о вас. Тот может рассказать о кандидате и вручить им агитационный материал. Момент зафиксируют. Это ребенок. Для претендентов это создаст лишнюю проблему. Поэтому прошу убрать эту норму», — сказал он.

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев также выступил за то, чтобы оставили действующие запреты в отношении несовершеннолетних. 

«Вам что, подростки нужны для массовки? Пишете: кандидат не несет ответственности за нахождение на предвыборных собраниях и встречах с избирателями лиц, не достигших 18 лет. Значит, в собраниях хотите чтобы участвовали? Зачем им это? Пусть они учатся. Зачем всех вовлекать в политику?» —возмутился он.

Нардеп Гуля Кожокулова также заявила, что не поддерживает законопроект.

«У нас общество политизировано настолько, но мы туда еще и детей толкаем. Нам кажется, что они продвинутые, хорошо владеют компьютером, могут различать черное и белое. Но научно доказано, что это еще ребенок. В Конституции прописано, что мы их должны защитить. Мы должны дать им образование и воспитание. А мы их вовлекаем в политический процесс», — сказала она.

В итоге Дастан Бекешев согласился исключить из документа вышеозвученные нормы и доработать его ко второму чтению. Коллеги поддержали концепцию законопроекта в первом чтении.

Согласно действующему законодательству, не достигшие 18 лет лица не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. Ранее Дастан Бекешев предлагал изменить эту норму, отмечая, что, согласно трудовому законодательству, работать могут подростки, достигшие 16 лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331359/
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