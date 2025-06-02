Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов заявил, что количество преступлений на почве насилия в отношении женщин не увеличилось, этому стали придавать больше огласки. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Бишкеке.

«Ощущение того, что преступлений стало больше абсолютно ложное. Оно вызывается тем, что наши женщины и девушки стали заявлять об этом. Изменилось отношение общества. Раньше это было либо табу, либо само собой разумеющееся явление. Это было практически в каждой семье, в каждом доме, на каждой улице», — сообщил чиновник.

Он отметил, что по статистике гендерных преступлений по Центральной Азии Кыргызстан лидирует в списке.

«Потом какой-то очень глупый, совершенно далекий от Центральной Азии человек, где-то там сидит в Европе, в Азии, в Нью-Йорке и говорит, что самая опасная страна для женщин в Центральной Азии это Кыргызстан», — добавил он.

Чиновник отметил, что в Кыргызстане множество разных проблем, но такого рода преступлений страна не приемлет. Каждый случай вызывает общественный резонанс и действия со стороны правоохранительных органов.

«Изменилось отношение как самих жертв, так и органов правопорядка, которые регистрируют на все заявления. Раньше даже не обратили бы внимания, посмеялись и отправили назад. То, что на прошлой неделе произошло, конечно, вызывает огромные чувства. К сожалению, такого рода преступления продолжатся и в будущем, потому что так созданы мы люди. Такого рода преступления есть во всех странах. Это ревность, про это и Шекспир писал», — заключил Эдиль Байсалов.

Напомним, на прошлой неделе в Кара-Кульдже мужчина убил супругу из ревности. Он избил женщину, привязал к лошади и застрелил.