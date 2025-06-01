Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков

«В следственном изоляторе старого здания ГКНБ содержались многие политики — президенты, спикеры, премьер-министры, депутаты и другие государственные служащие. Очень надеюсь, что в новом здании такого больше не будет», — заявил на торжественном мероприятии по случаю переезда спецслужбы заместитель председателя кабмина и глава ведомства Камчыбек Ташиев.

Фото из соцсетей Откурбека Рахманова

Глава ГКНБ также выразил надежду, что лица, управляющие страной, не будут нарушать законы и ставить под угрозу безопасность страны.

«В новом здании мы будем бороться с террористами, экстремистами, предателями, преступниками и другими гражданами, нарушающими закон. Наша задача — обеспечить безопасность страны», — резюмировал он.

По словам Камчыбека Ташиева, «хочется верить, что все плохое останется в старом здании, а в новом начнется совсем другая работа».

Напомним, ГКНБ переехал в новое здание.