Кабмин Кыргызстана отчитался о мерах поддержки детей в преддверии 1 июня

В преддверии Международного дня защиты детей кабмин провел специальное заседание, посвященное вопросам обеспечения основных гарантий защиты и поддержки подрастающего поколения. Адылбек Касымалиев подробно остановился на ключевых достижениях и приоритетах государственной политики в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава кабмина начал свое выступление с обнадеживающих цифр. На начало 2025 года в Кыргызстане проживало 2 миллиона 715 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Это почти на 23 тысячи больше, чем в начале 2024 года, что свидетельствует о положительной динамике. Только за первые месяцы текущего года, по состоянию на март 2025-го, в стране родилось 31 тысяча 800 малышей.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что с 2021 года социальные выплаты детям увеличены в 2-3 раза. Так, пособие для детей с ограниченными возможностями здоровья выросло с 4 тысяч сомов до 8 тысяч сомов. Пособие для детей, потерявших обоих родителей, увеличилось с 2 тысяч сомов до 6 тысяч сомов.

Особое внимание уделяется детям-сиротам. В рамках политики президента по их поддержке открыты государственные депозиты «Келечекке салым» для 3 тысяч 29 детей-сирот, каждому из которых на счет перечислено по 500 тысяч сомов. За два года из республиканского бюджета на эти цели направлено 788 миллионов сомов. В этом году уже двое воспитанников, достигших 18-летия, начали получать средства на обучение из этих накоплений.

В сфере здравоохранения, по данным Нацстаткома, за последние 15 лет наблюдается устойчивое снижение уровня младенческой и детской смертности до 5 лет. За последние пять лет (с 2018 по 2023 год) этот показатель снизился с 20 до 16,5 случая на 1 тысячу родившихся.

Финансирование сферы здравоохранения было увеличено почти вдвое: если в 2019 году на эти цели было выделено 18,7 миллиарда сомов, то в 2024-м эта сумма составила 39,8 миллиарда сомов. За последние четыре года по всей республике построено 29 новых медицинских учреждений, активно ведется строительство современных родильных домов, обновлены фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которых по стране насчитывается 1 тысяча 82.

Важным достижением стало открытие в Бишкеке детского перинатального центра, соответствующего международным стандартам, где созданы все условия для выхаживания новорожденных. Также завершено строительство нового корпуса Национального центра охраны материнства и детства.

Образование

Охват детей дошкольным образованием по сравнению с 2020 годом увеличился на 31,2 процент и достиг 44,3 процент. В Бишкеке этот показатель составляет 37 процентов, а в Оше – 46 процентов. В настоящее время детские сады посещают 257 тысяч 378 малышей. За последние четыре года государством построено 66 детских садов, из них 31 – только в 2024 году.

Хорошие результаты, по словам главы кабмина, дала программа «Правительственные акселераторы», направленная на расширение охвата детскими садами. В соответствии с поручением президента, в ближайшие годы планируется довести этот показатель до 60 процентов.

В школьном образовании начата реализация программы «Алтын Казык». Сегодня в 2 тысячах 377 школах страны обучается 1 миллион 491 тысяча детей. Финансирование сферы образования по сравнению с 2020 годом также увеличено вдвое: с 37 миллиардов сомов в 2020-м до 81 миллиарда сомов в 2024 году. Адылбек Касымалиев анонсировал, что в ближайшее время ожидаются масштабные реформы в сфере образования.

Поддержка многодетных матерей и развитие социальной службы

Глава кабмина также сообщил о новой мере поддержки: с 2027 года, согласно указу президента, будет выплачиваться единовременная денежная помощь многодетным матерям, родившим детей в 2026 году и проживающим в горных и отдаленных районах. За четвертого ребенка выплата составит 100 тысяч сомов, за седьмого — 1 миллион сомов, а за десятого — 2 миллиона сомов.

Несмотря на действующий мораторий на увеличение штатной численности госорганов, было принято решение о создании 550 ставок для социальных работников, специализирующихся на работе с детьми. Такой штат, по словам Адылбека Касымалиева, создан в стране впервые.