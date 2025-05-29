Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников «Клоопа»

Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал в соцсетях задержание сотрудников издания «Клооп».

По его словам, журналист-расследователь Болот Темиров, находящийся за рубежом, финансировал молодых людей за счет грантов, выделенных западными партнерами.

«Платил им деньги, заставлял проводить ложные расследования и работал с ними по специальному заказу. Каждому из них ежемесячно выплачивалось от $500 до $800. Эти молодые люди являются бывшими сотрудниками закрытого сайта «Клооп». Это А.Эркебаева (1999 года рождения), З.Сыдыгалиева (2000 года рождения), Ж.Дуулатов (2002 года рождения), А.Александров (1997 года рождения) и З. Болот кызы (1999 года рождения)», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что бывшие и действующие сотрудники медиа признались в своих незаконных действиях и выполнении незаконных указаний Болота Темирова и отказались от сотрудничества с ним.

«Они рассказали, что делали ложные заявления и выполняли специальные заказы, направленные против государства», — заключил Дайырбек Орунбеков.

Накануне после допроса в ГКНБ отпустили пятерых журналистов, работающих в издании «Клооп». Оператор Александр Александров и бывший сотрудник издания Жоомарт Дуулатов водворены в ИВС. В течение 48 часов им должны избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягуль Болот кызы провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу издания Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягуль Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Садыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами издания.

Напомним, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали.