Садыр Жапаров: В стране происходят масштабные изменения в сфере спорта

«В стране происходят масштабные инфраструктурные изменения в сфере спорта, особенно в футболе: восстанавливают стадионы, футбольные поля, спортивные базы, строят новые объекты», — отметил Садыр Жапаров сегодня, 23 мая, на торжественной церемонии открытия футбольного стадиона «Ынтымак» в городе Каракол Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы президента, глава государства, ознакомившись с инфраструктурой нового стадиона, осмотрел тренажерный зал, раздевалки и административные помещения.

Здесь установлены современное звуковое оборудование и большой LED-экран для зрителей. На гибридном поле автоматизированная система полива, территория оснащена беговой дорожкой, благоустроены тренировочные площадки.

«В этом году уже начались восстановительные работы на 15 стадионах в Баткене, Нарыне, Таласе, Токмоке и других городах», — отметил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что на современном стадионе «Ынтымак» теперь можно проводить футбольные матчи высокого уровня. Он выразил уверенность, что стадион внесет весомый вклад в развитие кыргызского футбола как в целом по стране, так и в Караколе, и именно здесь будут тренироваться молодые спортсмены, готовиться к соревнованиям, и из их числа выйдут чемпионы, которые прославят страну.

После церемонии открытия состоялся матч 11-го тура Премьер-лиги Кыргызстана между футбольными клубами «Барс» (Каракол) и «ОшМУ» (Ош), на котором присутствовал Садыр Жапаров.