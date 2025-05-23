Разрешить двойную занятость главам госбольниц в регионах предлагают в ЖК

Руководителям и заведующим отделениями в государственных медучреждениях республики, за исключением Бишкека и Оша, депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Чойбеков предлагает разрешить работать в частных клиниках одновременно. Законопроект вынесен для общественного обсуждения.

Нардеп предлагает внести изменения во второй абзац части 5 статьи 16 Закона КР «О охране здоровья граждан в Кыргызской Республике». Действующая редакция запрещает руководителям и заведующим отделениями организаций здравоохранения с государственной и муниципальной формами собственности совмещать врачебную (медицинскую) практику в организациях здравоохранения с частной формой собственности.

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Законопроект вводит исключение — ограничение распространяется только на руководителей и заведующих отделениями организаций здравоохранения, расположенных в городах республиканского значения (Бишкек и Ош).

Цель законопроекта — решение проблемы кадрового дефицита в системе здравоохранения, особенно в регионах, при соблюдении баланса интересов государственного и частного секторов, а также стимулирование выезда специалистов на работу в регионы.