20:18
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Власть

Разрешить двойную занятость главам госбольниц в регионах предлагают в ЖК

Руководителям и заведующим отделениями в государственных медучреждениях республики, за исключением Бишкека и Оша, депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Чойбеков предлагает разрешить работать в частных клиниках одновременно. Законопроект вынесен для общественного обсуждения.

Нардеп предлагает внести изменения во второй абзац части 5 статьи 16 Закона КР «О охране здоровья граждан в Кыргызской Республике». Действующая редакция запрещает руководителям и заведующим отделениями организаций здравоохранения с государственной и муниципальной формами собственности совмещать врачебную (медицинскую) практику в организациях здравоохранения с частной формой собственности.

Читайте по теме
Запрет на работу в частных клиниках. В ЖК просят пересмотреть закон о медиках

Законопроект вводит исключение — ограничение распространяется только на руководителей и заведующих отделениями организаций здравоохранения, расположенных в городах республиканского значения (Бишкек и Ош).

Цель законопроекта — решение проблемы кадрового дефицита в системе здравоохранения, особенно в регионах, при соблюдении баланса интересов государственного и частного секторов, а также стимулирование выезда специалистов на работу в регионы.

Напомним, депутат Кундузбек Сулайманов просил пересмотреть закон, запрещающий заведующим госбольниц вести двойную занятость.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330208/
просмотров: 912
Версия для печати
Материалы по теме
Новые требования к госязыку вызвали полемику в Жогорку Кенеше
Жогорку Кенеш одобрил привилегии для бывших спикеров в третьем чтении
Парламент одобрил кандидатуру Руслана Мукамбетова на должность министра обороны
Депутаты Жогорку Кенеша хотят 17 апреля сделать Днем образования взрослых
Комитет ЖК поддержал блокировку порносайтов в Кыргызстане в первом чтении
Власти не добились своей цели, заблокировав TikTok, считает депутат ЖК
Кандидат, не владеющий кыргызским, не достоин депутатства — Мелис Мураталиев
Ограничит право нацменьшинств избираться. Депутат о законопроекте по госязыку
В ЖК попросили директора Госагентства гражданской авиации говорить на кыргызском
Смерть хирурга. У врачей, делавших пересадку волос, не было лицензии
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
ГКНБ объявил охоту на&nbsp;нелегалов: с&nbsp;10&nbsp;июня стартует масштабная операция ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
Узбекистан хочет разрешить въезд по&nbsp;ID-карте гражданам некоторых стран. Каких Узбекистан хочет разрешить въезд по ID-карте гражданам некоторых стран. Каких
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
23 мая, пятница
20:02
Реконструкция пансионата «Голубой Иссык-Куль». На какой стадии ремонтные работы Реконструкция пансионата «Голубой Иссык-Куль». На какой...
19:43
В селе Садовом Московского района уже пятый день нет воды
19:32
Это мог быть поджог. Минприроды о пожаре близ села имени Гагарина
19:22
Линию переработки полиэтиленовых отходов в гранулы хотят открыть в Кыргызстане
19:00
Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, саундтреки и фестиваль балета