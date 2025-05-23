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Власть

Переговоры РФ и Украины: Лавров назвал встречу в Ватикане нереалистичной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичной встречу в Ватикане с Украиной.

По его словам, это «неэлегантно», когда православные страны будут обсуждать на католической площадке вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта. Среди одной из таких причин глава МИД РФ назвал «курс на уничтожение украинской православной церкви».

Также Сергей Лавров подчеркнул, что второй раунд переговоров с Украиной будет — со стороны Москвы работа над меморандумом уже в продвинутой стадии.

«Да, мы за переговоры. Будет второй раунд переговоров — они это подтвердили. Ну это уже позитивное развитие. Я не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии», — отметил он.

Напомним, ранее о том, что следующий раунд переговоров между конфликтующими странами пройдет в Ватикане, говорил президент США. Об этом Дональд Трамп заявил европейским лидерам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330205/
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