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Власть

Дастан Бекешев: Закон о госязыке может привести к дискриминации

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выразил обеспокоенность положениями законопроекта о государственном языке, который принят в первом чтении и вызвал широкую общественную дискуссию. По его словам, некоторые положения документа могут носить дискриминационный характер и нарушать права граждан Кыргызстана.

Нардеп пояснил, что речь идет о двух пакетах поправок: один — в конституционные законы, второй — в обычные. В частности, предлагается обязать широкий круг должностных лиц, включая депутатов, судей, прокуроров и министров, владеть кыргызским языком на уровне, который будет определять кабинет министров.

Президент в этот список не включен — он должен знать язык, но подтверждать уровень знания не обязан. Это нелогично, и я уже направил свои предложения для корректировки.

Дастан Бекешев

Особую озабоченность он выразил в отношении нормы, согласно которой претенденты в депутаты обязаны подтвердить знание кыргызского языка. По мнению парламентария, это может исключить из выборного процесса представителей национальных меньшинств.

«У нас десятки национальностей — русские, узбеки, дунгане, татары. Их голоса тоже должны быть услышаны. А если они не сдадут экзамен, не смогут участвовать в выборах. Это неправильно», — подчеркнул он.

Кроме того, Дастан Бекешев раскритиковал поправку, согласно которой школьники, не сдавшие экзамен по кыргызскому языку, не смогут перейти в следующий класс. «Это прямое нарушение принципа недискриминации, закрепленного в Конституции. Я предлагаю ввести диагностическое тестирование, не влияющее на перевод, чтобы понимать, где есть проблемы, и решать их», — заявил он.

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Отдельно депутат отметил, что обязательное использование кыргызского языка во всех юридических договорах без качественного перевода может привести к злоупотреблениям.

«Если договор будет только на кыргызском, насыщен сложными терминами, человек может не понять, что подписывает. Это опасно. Должна сохраняться возможность выбора языка — кыргызского, русского или другого, понятного гражданину», — считает он.

По мнению Дастана Бекешева, кыргызский язык должен развиваться, но через качественное и доступное обучение, а не через ограничительные меры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330109/
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