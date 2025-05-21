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Власть

Президент Садыр Жапаров наградил лидера партии СДПК

Президент Садыр Жапаров наградил денежной премией Сагынбека Абдрахманова за вклад в развитие горнодобывающей отрасли. Об этом сам Абдрахманов рассказал на своей странице в соцсетях.

По словам политика, нынешний президент впервые по достоинству оценил его работу, несмотря на то что в прежние времена, во время президентства Алмазбека Атамбаева, его заслуги в отрасли не признавали. Он напомнил, что даже был уволен и подвергался преследованиям.

Напомним, Сагынбек Абдрахманов стал известен после того, как произошла перерегистрация партии СДПК и он стал ее новым председателем. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники посчитали решение незаконным и обращались в Генеральную прокуратуру. Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/329847/
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