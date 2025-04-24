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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп раскритиковал неготовность Зеленского признать Крым российским

Дональд Трамп раскритиковал неготовность Владимира Зеленского признать Крым российским. Заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта, написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

«Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым потерян много лет назад при содействии президента Барака Хусейна Обамы, и он даже не является предметом обсуждения», — написал он.

По словам Дональда Трампа, «именно подстрекательские заявления, подобные словам Зеленского», так затрудняют урегулирование конфликта.

«Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или бороться еще три года, прежде чем потеряет всю страну... Мы очень близки к cоглашению, но человек, у которого «нет карт для игры», должен теперь, наконец, сделать это», — подчеркнул он.

Глава Украины отреагировал на критику Вашингтона и выразил надежду на то, что «США будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», и опубликовал «Крымскую декларацию» от 2018 года.

Владимир Зеленский заодно подвел итоги встречи украинской делегации с союзниками в Лондоне и выразил надежду.

«Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять государств встретились, чтобы приблизить мир», — написал он после того, как в Лондоне сорвались переговоры, на которые должны были приехать госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

«...Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», — написал Владимир Зеленский в соцсети X.

В своем посте он опубликовал «Крымскую декларацию» Штатов от 25 июля 2018-го. В ней Белый дом подтверждал свой отказ признавать претензии Кремля на суверенитет над Крымом и обязался «придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Ранее стало известно, что встреча президентов США и России может состояться в середине мая в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327136/
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