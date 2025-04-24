Дональд Трамп раскритиковал неготовность Зеленского признать Крым российским

Дональд Трамп раскритиковал неготовность Владимира Зеленского признать Крым российским. Заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта, написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

«Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым потерян много лет назад при содействии президента Барака Хусейна Обамы, и он даже не является предметом обсуждения», — написал он.

По словам Дональда Трампа, «именно подстрекательские заявления, подобные словам Зеленского», так затрудняют урегулирование конфликта.

«Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или бороться еще три года, прежде чем потеряет всю страну... Мы очень близки к cоглашению, но человек, у которого «нет карт для игры», должен теперь, наконец, сделать это», — подчеркнул он.

Глава Украины отреагировал на критику Вашингтона и выразил надежду на то, что «США будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», и опубликовал «Крымскую декларацию» от 2018 года.

Владимир Зеленский заодно подвел итоги встречи украинской делегации с союзниками в Лондоне и выразил надежду.

«Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять государств встретились, чтобы приблизить мир», — написал он после того, как в Лондоне сорвались переговоры, на которые должны были приехать госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

«...Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», — написал Владимир Зеленский в соцсети X.

В своем посте он опубликовал «Крымскую декларацию» Штатов от 25 июля 2018-го. В ней Белый дом подтверждал свой отказ признавать претензии Кремля на суверенитет над Крымом и обязался «придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Ранее стало известно, что встреча президентов США и России может состояться в середине мая в Саудовской Аравии.