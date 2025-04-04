Глава ЦИК рассказал о возможных рисках при введении электронного голосования

На парламентских слушаниях по законопроекту о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» глава ЦИК Тынчтык Шайназаров рассказал о рисках, которые могут возникнуть при введении электронного голосования на выборах.

По его словам, технически Центризбирком готов провести онлайн-голосование, но, учитывая риски, такого метода волеизъявления на выборах сейчас в стране нет.

«В Баткене мы провели электронное голосование в нескольких айыльных аймаках в пилотном режиме. Это Самаркандек, Ак-Сай, Ак-Татыр. Явка составила 82 процента. Это хорошо. Но мы одновременно учитываем риски. Например, человек находится за границей. Собирает граждан Кыргызстана в ресторане, заинтересовывает и все по телефону за него голосуют», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Ранее замглавы МИД Алмаз Имангазиев заявил, что ведомство предлагает ввести электронное голосование посредством QR-кода для кыргызстанцев, проживающих и работающих за рубежом, во время выборов в ЖК.

Отметим, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.