Сенат Олий Мажлиса узаконил обмен осужденными Узбекистана и Кыргызстана

Сенат Олий Мажлиса принял закон, ратифицирующий договор между Узбекистаном и Кыргызстаном о передаче осужденных. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Уточняется, что осужденные получат возможность отбывать наказание в государстве, гражданами которого они являются. В договоре прописаны основания, условия и порядок передачи осужденных. Также определены расходы, связанные с передачей осужденного, разрешение споров, языки двусторонней связи, внесение изменений в договор.

Отмечается, что ратификация договора позволит ускорить социальную реабилитацию осужденного, обеспечив продолжение отбывания назначенного ему наказания в государстве своего гражданства.

«Ратификация договора позволит не только ускорить процесс социальной адаптации осужденных, но и укрепить семейные связи, поскольку возможность регулярного общения с родственниками оказывает положительное влияние на их психологическое состояние и способствует успешному возвращению в общество после отбытия наказания», — говорится в сообщении.