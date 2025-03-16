Вопрос санкционной политики США обсудили посол КР и представитель Госдепа

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в США Айбека Молдогазиева с главой бюро по делам Центральной и Южной Азии Госдепартамента Соединенных Штатов Эриком Мейером. Об этом сообщили в МИД.

Стороны обсудили текущие вопросы кыргызско-американского сотрудничества. Особое внимание уделено укреплению политического диалога, организации взаимных мероприятий, вопросам санкционной политики и развития формата С5+1 (Центральная Азия + США) . Состоялся обмен мнениями о взаимодействии стран в рамках международных организаций.

На встрече также подтвердили приверженность дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодного сотрудничества Кыргызстана и Соединенных Штатов.

Напомним, Центральная Азия + США (С5+1) — дипломатический формат, в рамках которого поддерживаются отношения между Штатами и государствами ЦА.

Стороны проводят саммиты, на которых обсуждают вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, углубления экономических и торговых связей, технологического сотрудничества, климатических изменений и бизнес-диалоги.