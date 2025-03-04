Кыргызстан и Таджикистан планируют возобновить регулярное авиасообщение, о чем стороны сообщили в ходе встречи главы кабинета министров Адылбека Касымалиева и премьер-министра РТ Кохира Расулзоды. Переговоры прошли в рамках рабочего визита главы кабмина КР в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В начале встречи Адылбек Касымалиев выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что развитие добрососедских отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Таджикистаном, является приоритетом внешней политики Кыргызстана. Он также передал слова приветствия от президента Садыра Жапарова лидеру РТ Эмомали Рахмону.

Кыргызская сторона подтвердила готовность стать связующим звеном для поставок таджикской продукции на рынок ЕАЭС и проявила интерес к изучению опыта Таджикистана в переработке сельхозпродукции. Значительное внимание уделено энергетическому сотрудничеству и важности реализации проекта CASA-1000.

Главы правительств отметили успешное взаимодействие в рамках международных инициатив, включая поддержку кандидатур в непостоянные члены Совета безопасности ООН и инициативы КР по Международному году устойчивого развития горных регионов.

Кохир Расулзода подчеркнул значительный потенциал для вывода кыргызско-таджикского взаимодействия на новый уровень и плодотворный обмен мнениями в узком формате.

По итогам встреч стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнерства и расширении сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.