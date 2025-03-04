Адылбек Касымалиев находится в Таджикистане с рабочим визитом

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визитом в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что визит продлится один день, в течение которого состоятся переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой в узком и расширенном форматах. В ходе встреч планируется обсудить вопросы укрепления двусторонних отношений и расширения перспективных направлений сотрудничества, в том числе торгово-экономическую, энергетическую, транспортную и культурно-гуманитарную сферы.

Также в рамках визита предусмотрено посещение Рогунской ГЭС для ознакомления с опытом Таджикистана в сфере гидроэнергетики.