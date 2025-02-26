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Власть

МИД прокомментировал информацию о депортации кыргызстанцев из США в Коста-Рику

Министерство иностранных дел опровергло информацию о депортации граждан Кыргызстана из США в третьи страны.

Как сообщили в ведомстве, посольство и Генеральное консульство КР в Соединенных Штатах проводят встречи с местными органами власти США по вопросам изменений иммиграционных норм страны, а также уточняют вопросы, касающиеся высылки иностранцев, включая возможную депортацию граждан Кыргызской Республики через третьи государства.

«Загранучреждения КР в Штатах постоянно осуществляют взаимодействие с уполномоченными органами США в рамках вопросов, связанных с депортацией граждан Кыргызстана, а также взаимодействуют с диппредставительствами латиноамериканских стран в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

По последним данным, в списке из 135 иностранцев, депортированных в Коста-Рику 20 февраля, граждан КР нет.

В МИД заверили, что в случае обращений от соотечественников, находящихся в США, им окажут необходимое содействие.

Министерство продолжит мониторинг изменений в миграционной сфере Штатов и отслеживание ситуации, касающейся граждан Кыргызской Республики.

Ранее со ссылкой на американские СМИ сообщалось, что правительство Коста-Рики согласилось принять 200 депортированных из США граждан Центральной Азии и Индии, которые незаконно пересекли границу с Соединенными Штатами, и среди депортированных есть граждане Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321206/
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