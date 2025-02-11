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Власть

Запрет использования гидроциклов на Исссык-Куле одобрили в комитете парламента

Парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрил законопроект о запрете гидроциклов на озере Иссык-Куль.

Напомним, документ разработал депутат Эльдар Сулайманов «в целях запрета использования на территории озера Иссык-Куль водного мотоцикла (гидроцикла) — высокоскоростного персонального водного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания».

Он предлагает разрешить использовать только гидроциклы и скутеры с четырехтактным и электродвигателем в специально отведенных туристических зонах озера Иссык-Куль, где отсутствует массовое скопление людей и отдыхающих, с обязательным соблюдением экологических норм и правил безопасности.

По данным Эльдара Сулайманова, в 2024 года на озере по вине гидроциклистов погибли три человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319507/
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