08:49
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Власть

Реализацию совместных проектов обсудили глава кабмина и министр энергетики ОАЭ

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухэйлом Аль Мазруи в рамках участия во Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что КР придает важное значение дальнейшему укреплению и углублению сотрудничества с ОАЭ в перспективных направлениях экономики.

Сухэйл Аль Мазруи выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству в сферах и проектах, представляющих взаимный интерес. Он особо отметил имеющийся потенциал Кыргызстана в энергетической сфере, выразив заинтересованность в развитии сотрудничества в этой области.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономического сотрудничества, энергетики, инфраструктуры и инвестиций.

Особое внимание уделено реализации совместных проектов, привлечению инвестиций в энергетический сектор Кыргызстана, а также возможностям сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.  

Всемирный правительственный саммит (World Governments Summit) — ежегодное мероприятие, которое проводится в Дубае. Оно объединяет лидеров правительств для глобального диалога на темы футуризма, технологических инноваций и другие.  

Саммит выступает платформой для обмена знаниями между правительственными чиновниками, лидерами мнений, политиками и лидерами частного сектора, чтобы обсудить будущие тенденции, проблемы и возможности, с которыми сталкивается человечество.  В рамках саммита проводятся глобальные дискуссии и диалоги, направленные на прогнозирование формирования будущих правительств, международное сотрудничество, поиск инновационных решений будущих проблем.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/319504/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Торговля Армении с ОАЭ выросла в пять раз. При чем тут золото и алмазы РФ
В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана
Глава МИД КР примет участие в министерской встрече «Центральная Азия — Китай»
В ОАЭ арестовали трех граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве раввина
Саммит G20. Что решили лидеры «двадцатки» и почему не получилось больше
В ОАЭ длинные выходные: распроданы все туры в Кыргызстан, Узбекистан и Грузию
Садыр Жапаров с супругой участвует в климатическом саммите ООН в Баку
Садыр Жапаров отправился в Баку для участия в климатической конференции ООН
Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Саудовскую Аравию
Саммит ОТГ. По итогам заседания подписаны восемь документов
Популярные новости
Украинский конфликт. Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин поговорили по&nbsp;телефону Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
Борьба со&nbsp;смогом. Адылбек Касымалиев побывал на&nbsp;ТЭЦ Бишкека Борьба со смогом. Адылбек Касымалиев побывал на ТЭЦ Бишкека
Заместитель министра финансов Руслан Татиков подал в&nbsp;отставку Заместитель министра финансов Руслан Татиков подал в отставку
Госвизит в&nbsp;КНР. Эксперты о&nbsp;перспективах и&nbsp;вызовах кыргызско-китайских отношений Госвизит в КНР. Эксперты о перспективах и вызовах кыргызско-китайских отношений
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
11 февраля, вторник
08:46
Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на ...
08:33
Пловцы из Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии среди школьников
08:21
Реализацию совместных проектов обсудили глава кабмина и министр энергетики ОАЭ
08:12
Прокуратура проверяет законность договоров аренды муниципального имущества
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 февраля, понедельник
23:41
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в App Store и Google Play
23:09
Сборная Кыргызстана обыграла Таджикистан на женском чемпионате CAFA по футзалу
22:34
В Италии телефонные мошенники убедили расстаться с деньгами даже миллиардеров
22:00
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
21:22
Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки