Реализацию совместных проектов обсудили глава кабмина и министр энергетики ОАЭ

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухэйлом Аль Мазруи в рамках участия во Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что КР придает важное значение дальнейшему укреплению и углублению сотрудничества с ОАЭ в перспективных направлениях экономики.

Сухэйл Аль Мазруи выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству в сферах и проектах, представляющих взаимный интерес. Он особо отметил имеющийся потенциал Кыргызстана в энергетической сфере, выразив заинтересованность в развитии сотрудничества в этой области.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономического сотрудничества, энергетики, инфраструктуры и инвестиций.

Особое внимание уделено реализации совместных проектов, привлечению инвестиций в энергетический сектор Кыргызстана, а также возможностям сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

Всемирный правительственный саммит (World Governments Summit) — ежегодное мероприятие, которое проводится в Дубае. Оно объединяет лидеров правительств для глобального диалога на темы футуризма, технологических инноваций и другие.

Саммит выступает платформой для обмена знаниями между правительственными чиновниками, лидерами мнений, политиками и лидерами частного сектора, чтобы обсудить будущие тенденции, проблемы и возможности, с которыми сталкивается человечество. В рамках саммита проводятся глобальные дискуссии и диалоги, направленные на прогнозирование формирования будущих правительств, международное сотрудничество, поиск инновационных решений будущих проблем.