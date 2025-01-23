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Власть

В Таджикистане произошли крупные кадровые перестановки. Рахмон уволил сватов

Эмомали Рахмон произвел значительные кадровые перестановки. С должностей сняты министр обороны, генеральный прокурор и глава Службы связи. Об этом пишет «Озоди».

Глава Таджикистана провел перестановки в руководстве Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Национальной гвардии, а также Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Также сменились руководители некоторых управлений и учебных центров Национальной гвардии.

Как отмечает издание, новым министром обороны назначен Эмомали Сабирзода, ранее занимавший должность начальника Генштаба Вооруженных сил. Экс-министр обороны Шерали Мирзо переведен на должность начальника Главного управления по защите государственной тайны при правительстве страны.

Юсуф Рахмон, который 10 лет занимал пост генерального прокурора, отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу». Пока не сообщается, какую именно должность он займет. На его место назначен Хабибулло Вахидзода, ранее занимавший должность главного военного прокурора республики.

Кроме того, на пенсию отправлен глава Службы связи Бег Сабур, занимавший этот пост с 2011 года.

По данным СМИ, Юсуф Рахмон и Бег Сабур являются родственниками Эмомали Рахмона — их сыновья женаты на дочерях президента Таджикистана.

Согласно информации «Азия-Плюс», другими указами президента РТ Рустам Назарзода освобожден от должности председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с выходом на пенсию. На его место назначен Рахмонали Раджабали, который с 2013 года занимал пост первого заместителя председателя Госкомитета национальной безопасности — командующего Пограничными войсками ГКНБ РТ.

На освободившуюся должность командующего Пограничными войсками ГКНБ РТ назначен Муродали Раджабзода, ранее бывший первым заместителем командующего Погранвойсками — начальником Главного штаба Погранвойск ГКНБ.

Также указом президента предлагается освободить Насрулло Махмудзода от должности секретаря Совета безопасности РТ в связи с переходом на другую работу. Пока не известно, куда именно он перейдет и кто займет его место.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317772/
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