18:24
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Власть

Альтернативную дорогу север — юг откроют в апреле этого года

Альтернативную дорогу север — юг откроют в апреле этого года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил инженер-дорожник группы реализации проектов Азиатского банка развития при Минтрансе Айбек Калмаматов.

Он отметил, что стоимость инвестпроекта составила $887 миллионов. Строительство профинансировали Эксимбанк Китая, Исламский банк развития и Азиатский банк развития.

«Построили два тоннеля. К концу 2024-го там завершили асфальтирование, освещение и установили вентиляцию. В Джумгальском районе от села Арал до перевала Кызарт основные дороги, проходящие через села, также завершили. В апреле альтернативную трассу сдадим в эксплуатацию. Сейчас в селах Куйручук, Джумгал, Туголсай проводим освещение и строим тротуары. К весне их тоже закончим», — сказал Айбек Калмаматов.

Напомним, Минтранс приступил к строительству альтернативной дороги север — юг в 2014 году. Ее общая протяженность — 433 километра. Стоимость проекта — $850 миллионов. Автор — «Кыргыздортранспроект».
Ссылка: https://24.kg/vlast/317467/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минтранса отчитался, сколько дорог отремонтировали в Кыргызстане
Нарушения на 5,7 миллиарда сомов в Минтрансе. Комментарий ведомства
Долг Минтранса предпринимателю дорожный фонд потратил на зарплаты сотрудников
В Минтрансе выявили финансовые нарушения на более 5,7 миллиарда сомов
Дороги плавятся в жару. Депутат предлагает ввести европейские стандарты
Кабмин предлагает уровнять тарифы на проезд через тоннели Кыргызстана
Глава Минтранса и посол США обсудили возможность инвестирования ряда проектов
МВД Кыргызстана планирует запустить водную полицию
Стройка дороги Балыкчи — Барскоон — Боконбаево отстает от графика — Минтранс
Три бетонных завода купит в этом году Министерство транспорта
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
21 января, вторник
18:10
Альтернативную дорогу север — юг откроют в апреле этого года Альтернативную дорогу север — юг откроют в апреле этого...
18:05
MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
17:55
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
17:53
Депутат попросил Минприроды защитить краснокнижную юнону орхидную
17:45
В Оше задержана транснациональная преступная группа при попытке сбыта ртути