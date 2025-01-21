Альтернативную дорогу север — юг откроют в апреле этого года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил инженер-дорожник группы реализации проектов Азиатского банка развития при Минтрансе Айбек Калмаматов.

Он отметил, что стоимость инвестпроекта составила $887 миллионов. Строительство профинансировали Эксимбанк Китая, Исламский банк развития и Азиатский банк развития.

«Построили два тоннеля. К концу 2024-го там завершили асфальтирование, освещение и установили вентиляцию. В Джумгальском районе от села Арал до перевала Кызарт основные дороги, проходящие через села, также завершили. В апреле альтернативную трассу сдадим в эксплуатацию. Сейчас в селах Куйручук, Джумгал, Туголсай проводим освещение и строим тротуары. К весне их тоже закончим», — сказал Айбек Калмаматов.

Напомним, Минтранс приступил к строительству альтернативной дороги север — юг в 2014 году. Ее общая протяженность — 433 километра. Стоимость проекта — $850 миллионов. Автор — «Кыргыздортранспроект».