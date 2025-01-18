ООН продолжит поддержку инициатив Кыргызстана и поспособствует их реализации

Состоялась встреча главы кабмина Кыргызстана Адылбека Касымалиева с постоянным координатором системы ООН в КР Антье Граве.

Стороны подвели итоги сотрудничества Кыргызстана и ООН в 2024 году и наметили перспективы на будущее.

Глава кабмина выразил благодарность Антье Граве и руководителям миссий ООН в Кыргызстане за поддержку реформ и программ социально-экономического развития страны.

Отмечено принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по инициативе КР об объявлении 23 октября Международным днем снежного барса.

По словам Адылбека Касымалиева, Кыргызстан уделяет приоритетное внимание достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), интегрировав их в национальную программу развития.

«Кыргызстан вошел в топ-50 стран по эффективности реализации ЦУР, заняв 45-е место. К 2030 году Кыргызстан ставит амбициозную цель войти в число 30 лучших стран ООН по реализации ЦУР», — добавил он.

Уточняется, что страна продолжит продвигать горную повестку.

Антье Граве подтвердила готовность поддерживать инициативы страны и способствовать их реализации на международной арене.