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Власть

В Кыргызстане открыли 17 новых промышленных объектов. Церемония прошла онлайн

Сегодня на последнем в этом году заседании кабинета министров состоялось торжественное открытие 17 новых промышленных и инфраструктурных объектов, расположенных в различных областях страны. Церемония прошла в онлайн-формате. 

Эти объекты стали завершающими в программе 2024-го по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей и инфраструктурных проектов. Всего в программе на этот год запланировано строительство 102 объектов.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что в следующем году их количество должно увеличиться в два раза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315812/
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