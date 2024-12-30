В Кыргызстане открыли 17 новых промышленных объектов. Церемония прошла онлайн

Сегодня на последнем в этом году заседании кабинета министров состоялось торжественное открытие 17 новых промышленных и инфраструктурных объектов, расположенных в различных областях страны. Церемония прошла в онлайн-формате.

Эти объекты стали завершающими в программе 2024-го по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей и инфраструктурных проектов. Всего в программе на этот год запланировано строительство 102 объектов.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что в следующем году их количество должно увеличиться в два раза.