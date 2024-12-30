Министры опоздали на заседание. Глава кабмина сделал им замечание

Сегодня, 30 декабря, кабмин проводит последнее в этом году заседание под председательством Адылбека Касымалиева.

Он сделал замечание главам министерств и ведомств за опоздание.

«Я уже полчаса жду. В следующий раз заседание начнется тогда, когда я приду», — возмутился Адылбек Касымалиев.

Затем он попросил предложить членам кабмина удобное для них время проведения собраний.

«Мы назначаем время на 15.00, однако многие опоздали из-за пробок. Даже с сопровождением дорога занимает много времени. Предложите удобное вам время», — сказал чиновник.

Отметим, сегодня члены кабинета министров подводят итоги уходящего, 2024 года.