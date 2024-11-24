Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявляет беспрецедентную политическую и дипломатическую активность. Как сообщает Orda.kz, такая деятельность выходит за рамки обычной рутины и может быть связана с определенными причинами. Подобную интенсивность взаимодействия с другими странами обычно демонстрируют, когда хотят заручиться поддержкой и голосами.

Примерами служат недавние визиты Токаева в Сербию, Венгрию, Францию, а также Кыргызстан, где он участвовал в XI саммите глав государств ОТГ.

По данным издания, такая активность может указывать на планы Токаева выдвинуть свою кандидатуру на выборах генерального секретаря ООН в 2026 году. Напомним, в 2011–2013 годах он занимал пост заместителя генсека ООН и возглавлял Женевское отделение организации.