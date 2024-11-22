13:29
USD 86.50
EUR 91.18
RUB 0.86
Власть

Предприниматели жалуются на нехватку вагонов для экспорта угля в Узбекистан

Предприниматели жалуются на нехватку вагонов для экспорта угля в Узбекистан. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» сообщил нардеп Ырысбек Атажанов.

По его словам, представители кыргызстанских фирм обратились к депутатам.

«Говорят, вагонов не хватает. Создайте условия для предпринимателей. Поступят налоги, будут созданы рабочие места. Увеличьте количество вагонов», — сказал Ырысбек Атажанов.

Заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов ответил, что такая ситуация возникла из-за того, что АО «Узбекистанские железные дороги» сократило количество вагонов, импортирующих уголь из КР.

«Но мы обеспечиваем предпринимателей 150 вагонами для перевозки угля. Кроме того, в сутки 199 — 120 вагонов получаем от узбекской стороны и распределяем их фирмам-перевозчикам. Ведем также переговоры с ЕБРР о закупке 80 грузовых вагонов», — сказал Дастан Усубакунов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311933/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Временный запрет на экспорт угля ввел кабинет министров Кыргызстана
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил более $675 миллионов
В 2024 году экспорт газа из Кыргызстана в Узбекистан увеличился в 5,3 раза
Минэкономики Кыргызстана купило торговый павильон в Узбекистане
В Узбекистане запретили использовать животных в цирковых представлениях
Огромный камень упал на автомобиль в Узбекистане: три человека погибли
Таможенный пост «Узбекистан» на границе с Кыргызстаном будет временно закрыт
Президент Узбекистана прибыл в Бишкек на саммит ОТГ
Посол Кыргызстана в Узбекистане завершил свою дипломатическую миссию
Картофель из Кыргызстана будут продавать в супермаркетах Узбекистана
Популярные новости
Минтранс Кыргызстана вводит новые виды сборов. Кто их&nbsp;будет платить Минтранс Кыргызстана вводит новые виды сборов. Кто их будет платить
Камчыбеку Ташиеву прислали посылку с&nbsp;угрозами в&nbsp;отношении него и&nbsp;его семьи Камчыбеку Ташиеву прислали посылку с угрозами в отношении него и его семьи
Обязательное страхование в&nbsp;Жогорку Кенеше назвали антинародным законом Обязательное страхование в Жогорку Кенеше назвали антинародным законом
Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на&nbsp;решение США Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на решение США
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
22 ноября, пятница
13:24
Дело блогера. Адылу Акжол уулу снова продлили срок содержания под стражей Дело блогера. Адылу Акжол уулу снова продлили срок соде...
13:14
Прокуратура — хранитель закона! Президент поздравил надзорный орган с 100-летием
13:06
В Токмаке мужчина подозревается в избиении сына с инвалидностью и жены
13:06
Экскурсии в «Ынтымак Ордо» возобновили, но изменен порядок их проведения
12:44
Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай рассказал, как работал дворником