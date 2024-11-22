Предприниматели жалуются на нехватку вагонов для экспорта угля в Узбекистан. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» сообщил нардеп Ырысбек Атажанов.

По его словам, представители кыргызстанских фирм обратились к депутатам.

«Говорят, вагонов не хватает. Создайте условия для предпринимателей. Поступят налоги, будут созданы рабочие места. Увеличьте количество вагонов», — сказал Ырысбек Атажанов.

Заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов ответил, что такая ситуация возникла из-за того, что АО «Узбекистанские железные дороги» сократило количество вагонов, импортирующих уголь из КР.

«Но мы обеспечиваем предпринимателей 150 вагонами для перевозки угля. Кроме того, в сутки 199 — 120 вагонов получаем от узбекской стороны и распределяем их фирмам-перевозчикам. Ведем также переговоры с ЕБРР о закупке 80 грузовых вагонов», — сказал Дастан Усубакунов.